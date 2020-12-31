Сибирячка Анна Новикова — частая посетительница Новосибирского зоопарка — поделилась с подписчиками новым видео с обитателями зверинца. В кадре в этот раз оказалась Ягуар по имени Бэлла.— Наша Бэлла очень любит общаться и играть, — рассказывает Анна своем ролике, опубликованном на ее YouTube-канале. — Вот так бы почесать на самом деле за ушком эту красавицу.Бэлла в это время ластится к стеклу вольера, как будто требуя, чтобы ее погладили, словно домашнюю кошку. А в один момент даже встает на задние лапы и, опираясь передними на стекло, начинает играть, пытаясь поймать за руку посетителей.Такие забавные повадки дикой кошки не оставили равнодушными и пользователей соцсетей. В комментариях под видеороликом Анны, многие сибиряки написали, что Бэлла действительно выглядит очень милой:— Бэллочка у нас просто чудо!— Бедную кису некому погладить.— Кошка хочет ласки, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru