Новосибирские сотрудники ГИБДД провели операцию перехват. Автовладелец с улицы Связистов сообщил в полицию об угоне своей рабочей машины. 34-х летний мужчина оставил машину с ключом в замке зажигания. Пока мужчина отошёл по своим делам, машину угнали. Полицейские за полчаса по видеокамерам смогли выяснить место движения автомобиля.- на 2-м Экскаваторном переулке сотрудники полиции сумели задержать разыскиваемое транспортное средство. За рулём находился ранее судимый 37-летний житель Ленинского района. Получены признательные показания. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения),- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.