В Челябинской области прошёл чемпионат России по горнолыжному спорту. Спустя несколько дней, состоялись второй и третий этапы Кубка России по горнолыжному спорту. Всего на старт мужского турнира вышло около 60 спортсменов. Принимал участие в соревнованиях и участник олимпийских игр в Ванкувере Сергей Майтаков. В итоге новосибирец завоевал главную награду на турнире.- Сергей Майтаков одержал победу на чемпионате России по горнолыжному спорту в дисциплине «параллельный слалом». Новосибирский горнолыжник в главном финале победил красноярского соперника Антона Енджиевского. Кроме этого, Сергей Майтаков завоевал две бронзы – на втором и третьем этапах Кубка страны соответственно , рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.Одновременно со взрослыми спортсменами борьбу за медали вели молодые горнолыжники. На трассах курорта Белокуриха 24–27 декабря проходило первенство Сибирского федерального округа, которое с учетом своего предновогоднего статуса – также именовалось турниром «На призы Деда Мороза». Участвовало в стартах более 150 спортсменов двух возрастных категорий 12–13 и 14–15 лет.- Новосибирец Тимофей Русаков одержал победу в слаломе среди старших юношей. В слаломе-гиганте наш земляк стал серебряным призером. Таким образом, Сергей Майтаков и Тимофей Русаков, два спортсмена, представителя Новосибирской области, смогли в преддверии Нового года завоевать золотые награды на чемпионатах России по горнолыжному спорту, — отметили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.