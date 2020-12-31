В Коченевском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 61-летней женщины. По версии следствия, в 2011 году она убила мужа. Вот только известно об этом стало спустя 10 лет.— 17 февраля 2011 года женщина после ссоры с мужем избила его до смерти. Он умер в больнице. Следователям сибирячка сказала, что ее мужа избили на улице неизвестные, когда он ночью вышел из дома. Вскоре расследование приостановили, так как преступников не удалось установить. В сентябре 2020 года расследование возобновили. Внук женщины признался следователям, что это она убила его деда, — рассказали в областной прокуратуре.Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru