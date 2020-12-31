В четверг, 31 декабря, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе заболели еще 149 человек. Выздоровели еще 238 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 27 885 человек, в том числе 1 630 ребенок. 23 996 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 967 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 131 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 6 детей. В инфекционных стационарах лежат 1 765 взрослых пациентов.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 114 пациентов.Всего в Новосибирской области сделано 1 076 039 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 4477 жителей области, для 82 395 человек меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru