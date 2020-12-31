В четверг, 31 декабря, стало известно о том, что что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 51 год, 54 года, 54 года, 58 лет, 62 года, 71 год и женщины в возрасте 65 лет, 70 лет, 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 967 человек, — говорится в сообщении оперштаба.Сейчас в реанимации находится 131 человек, на ИВЛ — 38 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили у 149 человек, выздоровели 238 пациентов.С начала вспышки коронавирусом заболело 27885 человек, в том числе 1630 ребенок, выздоровели 23996 пациентов.Напомним, режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года. В это время запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru