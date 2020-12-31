Под Новосибирском в -40 градусов едва не погиб кот. Его вовремя обнаружили прохожие. Они передали животное волонтерам приюта «Кошкино лукошко».— Тедди привезли из области. Ночью там столбик термометра опускался до -40 — 50 градусов. Бедный котик весь обморозился, лежит и встать не может. Оставила его пока что у себя дома, чтобы следить за состоянием. Судя по всему, уши и хвост у него отвалятся, — рассказала КП-Новосибирск директор приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова.— Мой кот слезу пустил, как человек. Кошки вроде чужих не особо жалуют. Но новенького не погнали, не обидели, а сели греть и умывать, как пушистые врачи. Иногда животные умнее людей, или это я их так хорошо воспитала, — делится зоозащитница.Сейчас волонтеры лечат Тедди: капают физраствор, дают антибиотики. Но им нужна финансовая поддержка. Если вы хотите помочь Тедди, просьба позвонить по номеру 8-953-861-28-82.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru