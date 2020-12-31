Уходящий год стал для всех временем испытаний. В психологическом плане многие истощены. Поэтому создать новогоднее настроение по щелчку пальцев не получится. Психолог Татьяна Скрицкая объяснила, как все-таки встретить праздник с радостью.Главное, не надейтесь, что с боем курантов настанет новая жизнь, не стоит давать себе ложных обещаний, а потом в них разочаровываться. Мы не в состоянии повлиять на некоторые события и часто тратим свой ресурс на беспокойство, пишет издание «Ведомости».Обязательно, соблюдайте режим, не бегайте в аврале по магазинам и берегите силы. Вместо этого придумайте себе приятные привычки, например пряные чаи с корицей и корками апельсина.Кроме того, не думайте о том, что Новый год нужно обязательно встречать «правильно». Если вам не хочется елки и новогоднего стола, надевайте пижаму, читайте книги, смотрите фильмы или просто спите.Радуйте себя каждый день. Сегодня вечером — любимый фильм, завтра — встреча с друзьями или прогулка по парку. Хвалите себя за все. За еще один рабочий день и несгоревшие дедлайны. За мужество. За иронию.Надевайте уютную одежду, которая может подарить вам ощущение спокойствия и защищенности.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru