В ноябре 2020 года была издана книга Сергея Усика «Исход. История семьи Лыковых», иллюстрированная фотографиями автора. В основу произведения легли рассказы самой отшельницы Агафьи Лыковой, однако в книге история жизни семьи старообрядцев в Прителецкой тайге и верховьях Абакана с периода Гражданской войны рассказана с Периода Гражданской войны и до нашего времени.Агафья Лыкова сразу заинтересовала меня как человек, проживший совершенно уникальную жизнь. Ведь семья Лыковых не просто выживала в экстремальных условиях, она просто жила: все дети были грамотными, хозяйство было налажено… К Агафье я отношусь с огромным уважением, - рассказал Серегей Усик изданию «Новая Сибирь». – Я долго искал человека, владеющего художественным словом, чтобы он вместо меня переложил на бумагу все, что я хотел написать. Но вот так получилось, что пришлось все делать самому. Да еще я за последние годы наработал материал по Алтайскому заповеднику. Так сказать, обогатил книгу новыми персонажами и новым взглядом на историю семьи Лыковых с другой стороны Абаканского хребта.Кстати, сам Сергей также является старообрядцем. Он родился в таежном поселке в Иркутской области и 15 лет проработал инспектором Алтайского биосферного заповедника на кордоне в устье реки Кокши. Он много раз посещал Лыковскую заимку и несколько раз оставался там на зимовку. Там же, в Тайге, он встретил и свою жену Надежду. Не так давно, после 15 лет отшельничества, супруги перебрались в село Солонешное в Алтайском крае.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПо стопам Агафьи Лыковой: о жизни и смерти на экстремальном кордоне Золотого озераАлтайский егерь Сергей Усик презентует уникальную книгу «Исход» (подробнее).