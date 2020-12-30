В Новосибирске мужчина угнал грузовик, который водитель оставил открытым. Его удалось найти за полчаса по камерам видеонаблюдения. Угонщика задержали полицейские. Инцидент произошел сегодня, 30 декабря.— Об угоне грузового автомобиля сообщил в полицию его 34-летний водитель. Машина принадлежит компании, где мужчина работает. В городе был введен план «Перехват». За 30 минут сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД по камерам видеонаблюдения установили направление движения автомобиля и у дома по 2-му Экскаваторному переулку задержали угонщика. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Ленинского района, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Задержанного доставили в отдел полиции. Выяснилось, что угнать машину ему удалось, когда водитель «ГАЗели» оставил ее открытой с ключом в замке зажигания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». В содеянном угонщик признался, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru