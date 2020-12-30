Погода в Новосибирске 31 декабря 2020 года: последний день года будет снежным, ближе к ночи вновь подступят морозы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет -20 — -22 градусов, днем температура опуститься до -27. Будет облачно с прояснениями , ночью и утром небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -20 — -25 градусов, местами до -30. Будет переменная облачность, небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица.. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.«Яндекс. Погода» обещает весь день небольшой снег. Утром будет около -24 градусов, к ночи похолодает до -30.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru