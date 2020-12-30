В Ордынском районе Новосибирской области для автомобилистов снова открыли ледовую переправу через Обское водохранилище. Она связывает села Спирино и Чингис.— Специальная комиссия замерила толщина льда на переправе, осмотрела оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих сторон. Длина дороги в одну сторону — 1,8 километров, толщина льда — 35 сантиметров, что выдержит и четырехтонную технику, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.Переправа работает с 8:00 до 18:00.Специалисты МЧС напомнили сибирякам, что перед выездом на лёд нужно обязательно отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери — это правила предосторожности на случай, если автомобиль провалится под воду. Ехать по льду надо без разгонов и остановок, а в пургу или метель не переправу лучше не выезжать.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru