После новогодних праздников россияне готовятся затянуть пояса потуже. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году подорожает сразу ряд товаров, продуктов и услуг.В первую очередь, вырастет цена на «коммуналку». По данным ФАС цифры в платежках вырастут в среднем на 4%.Кроме того, изменится цена на проезд в поездах - с 1 января 2021 года стоимость билетов будет дороже на 3,7%.Цена на табак и алкоголь в 2021 году вырастет на 20%. Пачка сигарет подорожает минимум на 20 рублей.— Что касается алкоголя, то, согласно новому распоряжению правительства, минимальная цена полулитровой бутылки водки с 1 января составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей). Кроме того, самая дешевая бутылка коньяка в стране подорожает на 3%: 446 вместо 433 рублей. Вырастут и минимальные цены на игристое вино — со 164 до 169 рублей за 0,75 литра, — отметила в беседе с изданием «NEWS.ru» доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.С начала года стоимость сахара выросла в 1,5 раза, однако это не предел и сахар продолжит дорожать до весны.В 2021 году могут вырасти цены на молоко. По экспертным оценкам, оно подорожает примерно на 10%.Еще один популярный у россиян продукт, цена на который в будущем году может заметно возрасти, — это картофель. К весне он подорожает на 25-42%.— Сейчас стоимость картофеля составляет ориентировочно 28 рублей за килограмм, то к концу марта она вырастет до 35-40 рублей за килограмм. Это будет пик, — отметил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.Кроме того, подорожает все, что заводится в Россию из заграницы. Это бытовая техника и автомобили.Несмотря на то, что большая часть автомобилей производится в России, практически во всех машинах есть импортные составляющие. Но по прогнозам экспертов, рост будет постепенным.Ситуация с подорожанием цен была прогнозируем, поэтому россияне уже сейчас готовятся экономить и исключать лишние траты.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru