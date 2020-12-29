Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали всех посетителей. Там сработала система пожаротушения. Происходящее засняли на фото и видео очевидцы, позже это попало в сеть.— Все выбежали на улицу, с потолков льется вода, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.В самом ТЦ КП-Новосибирск пояснилм, что система сработала сама по себе, никакого возгорания или задымление в здании не было.— Сейчас специалисты выясняют причины случившегося и устраняют последствия инцидента. Открыть здание для посетителей мы сможем только когда уберем всю воду и полностью перезапустить систему пожаротушения. Вероятно, это будет уже завтра, — пояснили в торговом центре.В ТЦ также отметили, что пока не могут полностью оценить ущерб от этого неожиданного потопа.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru