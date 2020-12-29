Во вторник, 29 декабря, в страшном пожаре погибла 28-летняя мама и трое ее детей. Им было 7 лет, три года и полтора года. Они проживали в 8-квартирном доме №152 на улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом рассказали в областной прокуратуре.— Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением доме на момент пожара проживала семья из 4 человек. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров, — прокомментировали ЧП в ведомстве.Как стало известно КП-Новосибирск, семья арендовала квартиры в доме. Они приехали с Куйбышевского района.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru