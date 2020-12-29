Во вторник, в ночь с 28 на 29 декабря, жители дома на улице Кубовая в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили на лестничной площадке 52-летнего соседа. Он лежал на полу, а его голова находилась между перил. Мужчина спал и тяжело дышал. Чтобы вызволить его из беды соседи вызвали спасателей МАСС и врачей «скорой помощи».— Вызов поступил в после полуночи. На месте уже находилась бригада медиков. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели откусили один прут и достали голову мужчины, — рассказали в МАСС.Выяснилось, что новосибирец пришел домой выпившим. Супруге это не понравилось, и она его выгнала. Мужчина улегся спать прямо на лестничной площадке. Во сне он неудачно просунул голову между прутьев перил. Пока его доставали спасатели он так и не проснулся. Медики его осмотрели и объяснили супруг, что ее муж в порядке. Жена же наотрез отказалась пускать мужа домой.В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru