Новосибирцы устроили ночные танцы, когда на улице был минус 31 градус, в мороз и выложили видео соцсети. За несколько часов клип набрал более шести тысяч просмотров и попал в топ «инстаграма» по городу.— Идея пришла очень спонтанно. Еще утром я увидел, как мужики обливаются на улицах в мороз. В этот же день ночью с парнями сняли видео, это была чистая авантюра без подготовки. Мы не знали, получится ли у нас или мы околеем. Поэтому «на злобу дня» хотелось снять что-то веселое, супер-простое и подарить людям хоть немного настроения Нового года, — рассказал КП-Новосибирск» хореограф Рустам Лукин.Танцоры не стали раздеваться, только сняли куртки: помешал не только мороз, но и ветер — он срывал шапки. Пришлось потратить полчаса и сделать семь дублей на видео. Каждый раз сил хватало на три минуты танцев, потом приходилось греться в припаркованном авто.Пользователи соцсетей похвалили танцоров за смелость. Однако мама узнала среди танцоров сына и поругала за потерянную шапку.— Ужас, ростишь их ростишь, а они в -40 без шапки пляшут, — написала Валерия К.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Этими джинсами убить можно»: сибиряки перепугали иностранцев опытами в 40-градусный морозНовосибирцы рассказали, как проводили свои эксперименты, и что говорили соседи (подробнее)«Купальники встали колом»: новосибирцы облились ледяной водой в -33 градусаНеобычная акция прошла на площади Ленина и стала частью двухнедельного марафона (подробнее)«Когда примерзают плавки»: новосибирские моржи искупались в новогодней проруби в сильный морозА перед прорубью закаленные новосибирцы устроили забег Дедов Морозов и Снегурочек (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru