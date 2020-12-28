Пожар на заправке в Новосибирске 28 декабря 2020 года произошел вечером. Происходящее засняли на фото и видео очевидцы, позже это попало в сеть.— На Ядринцевском Подъеме, 1, на АЗС загорелся минивэн Honda Odyssey. Автомобиль с газовым баллоном внутри, был полностью охвачен огнем. Хозяин Хонды находился на месте, не пострадал. На месте работали пожарные, полиция и скорая помощь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.В комментариях под постом, тем временем, сибиряки высказывают свое мнение насчет причин произошедшего инцидента:— Тут дело не в газовом баллоне, а в чем-то другом.— Вот так вот люди и лишаются машин.— Странно, что ее сразу не бросились тушить, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru