Погода в Новосибирске 29 декабря 2020 года: аномальные холода отступают. В городе снова будет температура, которая была большую часть декабря, а также вернутся снегопады.— Ночью в Новосибирске будет -23 — -25 градусов, к утру температура повысится до-13 — -15 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Подует южный ветер 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -11 — -16 градусов. Будет также переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы, на дорогах гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.По прогнозу «Яндекс. Погоды» будет облачно с прояснениями, к вечеру небо покроется тучами и пойдет снег. Утром температура будет около -21 градуса, а к ночи достигнет -12.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru