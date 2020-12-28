В Новосибирске «Первый театр» представил премьеру нового спектакля «Неzнайка. Лунный эпизод», поставленный по мотивам романа Николая Носова «Незнайка на Луне». Главный герой угнал ракету, чтобы полететь на Луну, — в итоге попал во враждебный мир со своими соблазнами, во многом перекликающийся с сегодняшней реальностью.— Это не детский спектакль. Многие, когда слышат про Незнайку, вспоминают детские произведения. Так вот, «Незнайка на Луне» — это произведение больше для взрослых и подростков, которые уже немножко ориентируются и разбираются в жизни, — рассказал КП-Новосибирск режиссер спектакля Павел Южаков. — «Неzнайка. Лунный эпизод» — это полностью переписанная, новая пьеса, по мотивам «Незнайки на Луне». Мы провели много параллелей с сегодняшним днем, показали изнанку нашей действительности.Новый спектакль представляет собой авантюрный боевик: Незнайка на угнанной ракете летит на Луну из советских 1960-х — на встречу с будущим, где его должны были ждать чудеса лунного мира и приключения. Но на Луне он попадает в мир-антиутопию, где балом правят деньги и ложь. Довольно быстро адаптировавшись, Незнайка «отжигает» на местных кислотных дискотеках, где лунатики постоянно делают селфи и употребляют «витамины», от которых становится еще «веселее». А потом Незнайка попадает в тюрьму, его предают и старые, и новые друзья. Но он все равно продолжает бороться — только за что?— «Неzнайка. Лунный эпизод» — это история о том, что люди хоть и разучились быть искренними, но сохранили жажду правды. Выбор, перед которым стоят герои спектакля, стоит и перед зрителями: можно ли добиться справедливости и построить оптимистичный проект будущего? — рассказали в пресс-службе театра. — Подростки посмотрят это спектакль как увлекательный блокбастер, родители вспомнят свое детство и увидят неожиданные переклички с сегодняшним днем.Спектакль поставлен в стиле киберпанк — яркие и кислотные декорации, действия сопровождаются ретро-песнями и «космической» музыкой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru