В Калининском районе Новосибирска на улице 25 лет Октября загорелись гаражи. Они были набиты хламом. Внутри во время возгорания находился бездомный мужчина. Он успел вылезти из задымленного гаража на улицу. Это произошло 27 декабря. Об этом рассказали очевидцы «АСТ-54».Пожар потушили спасатели, прибывшие на место происшествия. Врачи осмотрели мужчину. В гаражи он залез, чтобы согреться.Напомним, третий день в Новосибирске свирепствуют аномальные морозы. Столбик термометра опустился до -40 градусов. Город окутал туман. Синоптики объяснили — аномальные морозы привели к накоплению вредных примесей, выбросов от автомобилей, печных труб и производств.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru