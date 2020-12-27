Инцидент произошел вечером 26 декабря в магазине «Байкал» на улице Забалуева. Сибирячка, лишившаяся денег, рассказала КП-Новосибирск свою версию событий.— Я стояла в очереди на кассу с родственницей. Меня никто не отвлекал, но я выронила четыре тысячи рублей из кармана. Придя домой, я обнаружила пропажу. Пошла в магазин смотреть камеры — оказалось, что неизвестная женщина тайком забрала купюры с пола, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Дарья.Женщина отправилась в полицию и написала заявление о краже. Сотрудники МВД посоветовали ей искать подозреваемую в соцсетях, дав объявление в городские паблики.— Я ведь не на улице деньги роняла, а в помещении. В магазине сказали — покупательница обязана была вернуть найденное администратору, а так, получается, совершила преступление. Я миром прошу, верните деньги — их бабушка копила на подарок моей 13-летней дочке к Новому году, на новый смартфон, — сообщила потерпевшая Дарья.Новосибирские юристы уверены, что за подобранные в магазине деньги может грозить срок.— Если человек оставил в общественном месте свои вещи или деньги, а вы посчитали их находкой, то с точки зрения Верховного суда РФ это является кражей. Вам нужно сдать найденные вещи и деньги собственнику здания или в полицию. Покупательнице грозит до двух лет лишения свободы по статье 158 УК РФ «Кража», — сообщила новосибирский юрист Инесса Рябинина.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru