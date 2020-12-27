Сегодня утром, 27 декабря, двое новосибирцев прогулялись по Площади Ленина в -33 градуса в одних футболках, шортах, шлепанцах. Парни ели мороженое и улыбались прохожим.— Мы показываем, что нам не холодно в -33 °С в Новосибирске. А вообще, восемь лет назад при -28 °С мы фотографировались так же с мороженым для одного журнала. Вот, решили повторить, — рассказал КП-Новосибирск Никита Крагжда.Прохожие удивленно смотрели на странную парочку, но быстро проходили мимо, потому что очень холодно.— В этот раз прохладней, чем в прошлый раз, — отметил Александр Григорьев.— В прорубь мы не ходим, не обливаемся, но закаляемся. Мы туристы из турклуба «Панда», ходим в походы: лыжные, горные, водные. Так что привыкшие уже к суровым условиям, — пояснил Никита.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru