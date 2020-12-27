Сильный смог удивил горожан утром 27 декабря 2020 года в Новосибирске. Читатели прислали фото сильной дымки в редакцию КП-Новосибирск. Очевидцы пишут, что местами видимость сократилась до 20-30 метров и в воздухе стоит запах гари.— По ощущениям, это смог, а не туман. Вонь стоит жуткая, — написала Татьяна.Синоптики объяснили — аномальные морозы привели к накоплению вредных примесей, выбросов от автомобилей, печных труб и производств.— В Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru