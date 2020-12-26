Важный вопрос, который волнует сибиряков перед праздниками, - как изменится расписание электричек в Новосибирске на Новый год 2021. Ответили на него в АО «Экспресс-Пригород»:— В период с 1 по 10 января 2021 года пригородные поезда в регионе будут курсировать по графику выходного дня. Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в пресс-службе Западно Сибирской железной дороги.Эксперты пояснили — с 1 по 10 января 2021 года в Новосибирской области не будут ходить 16 электричек, которые были доступны в будний день.КОНКРЕТНОКак будут ходить электрички с 1 по 10 января?05:16 «Новосибирск-главный — Черепаново»06:25 «Новосибирск-главный — Барабинск»06:37 «Новосибирск-главный — Тогучин»06:55 «Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул»07:02 «Новосибирск-главный — Болотная»07:13 «Новосибирск-главный — Чулымская»07:36 «Новосибирск-главный — Сокур»08:35 «Новосибирск-главный — Коченево»08:41 «Новосибирск-главный — Тогучин»09:16 «Новосибирск-главный — Болотная»09:44 «Новосибирск-главный — Каргат»09:55 «Новосибирск-главный — Черепаново»11:12 «Новосибирск-главный — Тогучин»12:24 «Новосибирск-главный — Черепаново»13:16 «Новосибирск-главный — Тогучин»13:26 «Новосибирск-главный — Чулымская»13:44 «Новосибирск-главный — Сокур»14:12 «Новосибирск-главный — Болотная»15:00 «Новосибирск-главный — Черепаново»15:06 «Новосибирск-главный — Барабинск»16:05 «Новосибирск-главный — Искитим»16:37 «Новосибирск-главный — Курундус»16:42 «Новосибирск-главный — Болотная»17:00 «Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул»17:29 «Новосибирск-главный — Дупленская»17:33 «Новосибирск-главный — Жеребцово»17:43 «Новосибирск-главный — Изынский»17:44 «Новосибирск-главный — Ояш»17:56 «Новосибирск-главный — Черепаново»18:26 «Новосибирск-главный — Чулымская»18:41 «Новосибирск-главный — Восточная»18:51 «Новосибирск-главный — Искитим»19:10 «Новосибирск-главный — Болотная»19:27 «Новосибирск-главный — Коченево»19:58 «Новосибирск-главный — Черепаново»20:19 «Новосибирск-главный — Изынский»20:29 «Новосибирск-главный — Чулымская»20:35 «Новосибирск-главный — Жеребцово»21:03 «Новосибирск-главный — Искитим»21:05 «Новосибирск-главный — Болотная»21:12 «Новосибирск-главный — Курундус»21:28 «Новосибирск-главный — Коченево»22:33 «Новосибирск-главный — Искитим»К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru