В субботу, 26 декабря, 20 новосибирских «моржей» пробежали по городу почти голышом, а после искупались в проруби в озере на Юго-Западном жилмассиве. Их не испугал и 35-градусный мороз.— Сначала мы сделали пробежку по проспекту Маркса с остановкой на площади, поздравили горожан с Новым годом. Естественно, мы бежали в нашей «моржовой» форме, то есть в одних шортах. После пробежки согрелись в бане, потому что это нагрузка на организм, — сообщил КП-Новосибирск руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.После этого моржи в новогодних колпачках отправились плавать в прорубь. С собой они даже захватили наряженную мини-елочку.— Будем купаться и отдыхать, как можем, — отметил Вячеслав Горюнов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru