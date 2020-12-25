Следственный комитет начал до следственную проверку после публикации в «Комсомолке» истории о таксисте. Напомним, что сибиряк спас младенца, которого ему оставила пассажирка в городе Искитиме. Она наняла таксиста, чтобы он возил ее по городу. Мужчина заподозрил неладное, когда женщина начала оставлять в машине малыша дольше, чем на 5 минут. Выяснил, что мама ребенка — наркоманка и тут же обратился в органы опеки. Однако они, во время на сигнал не отреагировали.— По информации, изложенной в СМИ, следственным отделом по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по факту халатности органов опеки (ст. 293 УК РФ), — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и вынесут процессуальное решение.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Он лежал такой крохотный и сопел»: таксист спас грудничка, которого ему оставила пассажиркаСейчас ребенок в больнице, а этим делом занялись органы опеки (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru