В Новосибирске днем 24 декабря автобус сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок попал в больницу.— Сегодня, около трех часов вечера в Кировском районе 35-летний водитель автобуса «Нефас» ехал по улице Шевелева со стороны улицы Чистякова в сторону улицы Шмонина. Напротив дома № 10 на улице Шмонина он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru