На Обском водохранилище заблудился 55-летний рыбак. Он едва не замерз, пока искал дорогу до берега. Ему на помощь пришли спасатели МАСС. Это произошло днем 23 декабря.— Мужчина выехал на акваторию Обского водохранилища в условиях плохой видимости на мотобуксировщике. Позже он понял, что не знает, в какой стороне находится берег. Сибиряк попросил помочь ему добраться до берега. Спасатели МАСС выехал к нему на снегоходе. Из=за снегопада видимость составляла не более 50 метров. Созваниваясь с мужчиной по телефону и зная обычные маршруты следования рыбаков, спасатели продвигались в глубь водохранилища. В течение часа мужчину нашли, — рассказали в МАСС.Помощь медиков мужчине не понадобилась.Спасатели обратились к рыбакам. Новосибирцем просят не выезжать на лед в снегопадЕсли вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru