О том, что академик Николай Добрецов скончался, стало известно сегодня, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СО РАН.— Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук — Николая Леонтьевича Добрецова, — сообщили в пресс-службе СО РАН.С 1997 по 2008 год Николай Добрецов занимал пост председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук.Похороны состоятся 26 декабря, прощание пройдет в 12:00 в Доме ученых СО РАН по адресу: Новосибирск, Морской пр., 23.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru