«Семь раз ударил его ножом»: новосибирец убил друга, застав его в постели с любимой

Следователи предъявили обвинение мужчине, убившего друга из ревности. Фото: архив КП

В Октябрьском районе Новосибирска произошло жесткое убийство. Мужчина забил до смерти друга, застав его в постели со своей любимой.

— Вечером 19 декабря 2020 года 52-летний мужчина вместе со своей сожительницей выпивал в гостях у 37-летнего друга. Когда спиртное закончилось он пошел в магазин за добавкой. Когда он вернулся, то увидел, что его возлюбленная вместе с товарищем находятся в кровати. Мужчина взял нож и нанес обидчику 7 ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте. После этого женщина позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи предъявили новосибирцу обвинение. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru