Такой и крокодила испугает: чебурашку с автоматом слепили курсанты в Новосибирске

Вооруженный до зубов Чебурашка и стал любимцем новосибирцев. Фото: "Родные Берега"\Ерлан Байжанов

Улицу Иванова в микрорайоне «Щ» в Новосибирске снова украсили снежные фигуры, сделанные руками курсантов Новосибирского высшего военного командного училища. Эту традицию НВВКУ ввело в прошлом году. И сейчас на улице уже появились персонажи сказок и мультфильмов, военная техника и символ будущего года.

Эту традицию НВВКУ ввело в прошлом году. Фото: "Навигатор"

— Мы живем на соседней улице — Российской. Обычно тут с ребенком не гуляем, но, как только знакомые нам сказали, что на Иванова появилась настоящая снежная галерея, теперь только сюда и ходим во время прогулки. Рассматриваем все, фотографируемся. Очень здорово, что курсанты такое придумали и уже второй год делают, — рассказала изданию «Навигатор» Мария, жительница микрорайона «Щ».

Символ будущего года пытается забодать надоевший всем коронавирус. Фото: "Родные Берега"

Часть фигур еще находяится в стадии оформления — их только вырезали из снежных кубов и еще не успели раскрасить. Кстати, всю эту работу от начала и до конца курсанты проделываются абсолютно самостоятельно. Скульптуры у них получаются очень красивые и интересные. К примеру, снежный танк издалека некоторые люди принимают за настоящий, а вооруженный до зубов Чебурашка и вовсе стал любимцем местной публики — с ним фотографируется почти каждый, кто проходит мимо. Еще бы, ведь такой сможет дать отпор любой старухе Шапокляк. Не менее интересной является и скульптура в виде символа 2021 года, который намерен забодать столь надоевший всем в этом году коронавирус. Глядя на некоторые еще не раскрашенные скульптуры, уже можно угадать, во что они скоро превратятся. К примеру, в очертаниях одной из них угадывается будущий истребитель, а в очертании других — огромные гранаты.

Снежный танк издалека некоторые люди принимают за настоящи. Фото: "Навигатор"

На улице уже появились персонажи сказок и мультфильмов, военная техника и символ будущего года. Фото: "Родные Берега"

Улицу Иванова в микрорайоне «Щ» в Новосибирске снова украсили снежные фигуры. Фото: "Родные Берега"

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