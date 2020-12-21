«На подоконниках лежит лед»: в детском саду под Новосибирском из-за дырявых окон мерзнут малыши

В детском саду в селе Прокудское замерзают дети — об этом рассказали в соцсетях сибиряки. Фото: Кадр из видео

В детском саду в селе Прокудское замерзают дети — об этом рассказали в соцсетях сибиряки. На кадрах опубликованного ими видеоролика, снятого в учреждении, видно, что пластиковые окна занавешены пленкой, которая, тем не менее, не может полностью сдержать порывы холодного ветра. В оконных рамах также есть щели и трещины из-за которых возникает сквозняк. Хуже всего приходится тем малышам, чьи кроватки расположены прямо около окна: на подоконниках там лежит настоящий лед.

— Вот такие окна в детском саду у нас. В группах холодно, никто с этим ничего не делает, а ведь впереди обещают морозы. Сейчас в группах 16 градусов, дети мерзнут, — цитирует подписчицу паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где и был опубликован ролик.

В самом детском саду КП-Новосибирск эту ситуацию оперативно прокомментировать не смогли. В министерстве образования Новосибирской области сообщили, что эта ситуация находится у них на контроле.

— Об этой ситуации нам известно, сейчас мы разбираемся с ней. Она находится у нас на контроле. Ззавтра, 22 декабря, специалисты от министерства поедут в садик, чтобы лично ознакомится с проблемой, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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