В новосибирской школе ученик распылил перцовый баллончик — детей отпустили с уроков

Инцидент произошел в школе утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 21 декабря, из школы № 97 вывели детей — в коридоре кто-то из учеников распылил перцовый баллончик.

Как рассказал КП-Новосибирск директор школы Дмитрий Дербенев, часть детей, которым стало плохо, отпустили домой. Теперь все снова вернулись на учебу.

— Один из учеников после второго урока распылил в коридоре перцовый баллончик, и мы отпускали нескольких детей домой. Помещение проветрили, все ушло, сейчас дети вернулись на занятия, — сообщил КП-Новосибирск директор школы №97 Дмитрий Дербенев.

Напомним, три года в Новосибирске произошел похожий случай: семиклассник из лицея № 28 распылил в коридоре газ из баллончика. Детей и учителей эвакуировала полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семиклассник распылил газовый баллончик после второго урока в лицее Новосибирска

Учеников и персонал школы эвакуировала полиция, пока не проветрят помещения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru