В новосибирской школе ученик распылил перцовый баллончик — детей отпустили с уроков

Инцидент произошел в школе утром.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в понедельник, 21 декабря, из школы № 97 вывели детей — в коридоре кто-то из учеников распылил перцовый баллончик.
Как рассказал КП-Новосибирск директор школы Дмитрий Дербенев, часть детей, которым стало плохо, отпустили домой. Теперь все снова вернулись на учебу.
— Один из учеников после второго урока распылил в коридоре перцовый баллончик, и мы отпускали нескольких детей домой. Помещение проветрили, все ушло, сейчас дети вернулись на занятия, — сообщил КП-Новосибирск директор школы №97 Дмитрий Дербенев.
Напомним, три года в Новосибирске произошел похожий случай: семиклассник из лицея № 28 распылил в коридоре газ из баллончика. Детей и учителей эвакуировала полиция.
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