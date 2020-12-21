В Новосибирске коронавирусом заболели еще 165 человек за сутки

Среди заболевших коронавирусом прибавилось трое детей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 21 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 165 новых случаев заболевания, из них — 3 ребенка.Выздоровели за сутки 98 сибиряков.
— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 26 305 человек, из них — 1 549 детей. 22 005 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 888 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов.
В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 38 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 331 взрослый пациент.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 307 пациентов.
Под медицинским наблюдением находятся 4 625 жителей области, для 77 343 человек меднаблюдение окончено.
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