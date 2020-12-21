В Новосибирске под окнами студенческого общежития обнаружили 22-летнюю девушку

Девушка была жива, ее увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под окнами общежития № 1Б НГУ на улице Ляпунова студенты нашли девушку 22 лет. Они вызвали «скорую помощь» и полицию. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 декабря. Об этом КП-Новосибирск рассказали в полиции.

— 20 декабря, около 17:00 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что под окнами здания на улице Ляпунова, 2 нашли 22-летнюю девушку. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Девушка была еще жива, ее госпитализировали, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Главный врач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск, что у девушки была черепно-мозговая травма, тяжелое состояние. Сейчас пострадавшая в Центральной клинической больнице СО РАН на улице Пирогова.

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