Мужчина скончался в спецприемнике для иностранцев в Новосибирске

Иностранец умер в ожидании депортации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иностранец в начале декабря освободился из исправительной колонии № 10 и по решению суда должен был покинуть Новосибирск. Очередь на депортацию мужчина ожидал в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области.

— При поступлении в центр он был осмотрен медработником и никаких жалоб на состояние здоровья не высказывал, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Спустя несколько дней мужчина обратился к сотрудникам центра с жалобой на боли в области грудной клетки. Ему вызвали «скорую помощь».

Тогда все обошлось, но еще через пять дней, 16 декабря, мигоанту из Таджикистана снова стало плохо, и его проводили в медицинский кабинет. Но на этот раз спасти 45-летнего мужчину врачи не смогли.

По факту смерти иностранца в МВД проводится проверка.

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