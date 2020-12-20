«Они могут не вернуться»: что известно об исчезнувшей в Новосибирске семье

Наталья и Александр раньше жили в Барабинске. Фото: соцсети.

Супруги Александр и Наталья Фреюк, пропавшие при загадочных обстоятельствах 17 декабря, вероятно, уже никогда не вернутся в Новосибирск.

Стало известно, что глава семьи неделю назад уже был в Москве.

— Саша улетал в столицу по делам. Он снял там квартиру, куда, скорее всего, и перевез семью, — рассказал близкий знакомый пропавшей семейной пары, пожелавший остаться неизвестным. — Накануне он разослал сообщения многим людям, у которых брал деньги, что у него сейчас якобы трудности, но он все вернет.

После этой малообнадеживающей рассылки Александр и Наталья отключили свои телефоны и исчезли. Родители мужчины первыми почувствовали неладное и обратились в полицию. Когда в интернете появились ориентировки, то практически все, у кого Александр занимал деньги запаниковали.

— В листовке поисков было сказано, что они уехали в гости к подруге. Это совсем сомнительно, — рассказывает жительница Барабинска Олеся Рыбкина. — Не было у них в Новосибирске друзей, а тем более подруг. Наталья очень тихая и спокойная женщина, жила полностью за счет мужа, нигде не работала и ни с кем не общалась. Всем всегда рулил Александр.

Александр любил дорогие автомобили. Фото: соцсети.

Знакомые семьи Фреюк говорят, что у парня всегда была тяга к тому, чтобы хорошо зарабатывать. Он вырос в обычной сельской семье, но стремился к успешной карьере.

— Он занимался автомобилями, была у него фирма по продаже. Помогал всегда знакомым продать и купить машины. Почти все одноклассники к нему обращались за советами. У Саши и оборудование какое-то было специальное, чтобы сколы проверять и прочие моменты, — рассказывает соседка семьи Фреюк в Барабинске.

Другие односельчане считали, что Фреюк занимался каким-то строительным бизнесом. Он брал у них деньги в долг и объяснял, что делает закупку цемента.

Владелец компании, в которой Александр арендовал дорогие автомобили, заметил в инстаграме на странице клиента свои иномарки, но не заподозрил ничего плохого.

— Возможно человек занимался продажей автомобилей. Наши транспортные средства он всегда возвращал. Скорее всего фотографии арендованных использовал для создания контента, — рассказал владелец компании «За рулем» Александр Рыбалко.

Да, некоторые, кто был знаком с пропавшим, знали его именно как программиста и создателя интернет-сайтов.

У семьи не было близких друзей. Фото: соцсети.

Кем на самом деле является Александр Фреюк остается загадкой. Но люди, которые теперь хотят писать на него заявления в МВД о мошенничестве, уже вряд ли считают его хорошим человеком.

Теперь отец пропавшего и сам не рад, что поднял такую шумиху. Мужчина собирается забрать заявление в полиции, чтобы там закрыли розыскное дело и прекратили поиски. Родственники теперь изо всех сил убеждают МВД и волонтеров, что все у них идет по плану. По их словам, семья давно собиралась в Москву на новогодние каникулы, просто неожиданно решили поехать раньше, забыли предупредить, но теперь все хорошо.

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