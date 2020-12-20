«Испортили праздник»: в Новосибирске воры украли елку из детского сада

Дошколята остались без елки. Фото: Романа Яковлева.

Воспитатели, родители и маленькие дети из детского сада «Аленка» на улице Ватутина были очень расстроены, обнаружив исчезновение главного символа новогоднего праздника.

Местный депутат Роман Яковлев сообщил о ЧП в социальных сетях.

— На территории 406-го детского сада города Новосибирска неизвестные вандалы украли ель, росшую 6 лет на территории дошкольного учреждения. Ночью вандалы выбрали место, находящееся в слепой зоне видеонаблюдения, — сообщил на своей страничке Роман Яковлев.

Ребятишки вместе с воспитателями планировали украсить дерево к Новому году, но не успели. Теперь придется высаживать новую елку на территории детсада и ждать несколько лет, когда она вырастет.

В учреждении надеются, что вора все-таки найдут и накажут.

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