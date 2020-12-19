В Новосибирске трамвай сошел с рельсов после столкновения с черным «Кадиллаком»

Черный «Кадиллак» столкнулся с трамваем. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 19 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП. На пересечении улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского столкнулись Cadillac Escalade» и трамвай №14. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

— От удара трамвай вылетел с рельсов, перекрыто сразу несколько полос, — сообщают автомобилисты.

Напомним, черный «Кадиллак» стал героем еще одной истории. На такой же машине уехала семья с дочками 17 декабря в гости, а потом пропала. Позже выяснилось, что новосибирцы по какой-то причине улетели в Москву и не предупредили родных. На связь они до сих пор не выходят. «Кадиллак», который якобы супруги купили неделю назад, оказался арендованной машиной. Ее в одном из районов города обнаружил хозяин.

В полиции уточняют, одна и таже эта машина или нет.

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