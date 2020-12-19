Вася пытался спрятаться в ванной

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Бойцы, прибывшие на вызов, внимательно осмотрели объект охраны, но не обнаружили следов взлома окон и дверей или проникновения. Связавшись с ответственным лицом, оперативные дежурные выяснили, что в больнице на ночь оставался кот, который умеет открывать клетку и, возможно, датчик охраны среагировал на его передвижение по клинике. Видеозапись, просмотренная через мобильное приложение, полностью подтвердила эту гипотезу: на кадрах видно как кот выбирается из клетки и пробирается в помещение стационара, где содержатся другие животные, а потом идет в ванную. На непредусмотренное внутренним распорядком клиники движение и среагировала охранная сигнализация.

Соучредитель клиники «Дарвин» Марианна Дымченко рассказала, что шестикилограммового черно-белого кота Василия в клинику привез зооволонтер, кот проходил лечение у доктора Екатерины П. по поводу инфекционного перитонита кошек. За время лечения он проявил себя как очень смышленое животное: ветврачи не раз наблюдали Василия, грациозно обретающего свободу, - кот отодвигал лапкой задвижку в дверце клетки и выходил на прогулку.

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

В эту ночь, оставшись в кабинете один, он привычным образом открыл клетку, вышел из нее и пошел по своим делам. Возможно, во время прогулки Васька поделился своим опытом побега из клетки с еще одной пациенткой клиники «Дарвин» - симпатичной кошкой Пумой. Ночью 17 декабря сбежала из клетки уже она, и в 22:57 в дежурную часть ГВАРДИИ вновь поступил тревожный сигнал.

Гвардейцы не стали передавать нарушителей в полицию, ограничившись поглаживанием за ушами.