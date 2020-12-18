44-летнего новосибирца приговорили к 15 годам колонии за растление трех детей

До насилия над детьми сибиряк не имел проблем с законом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Дзержинский районный суд отправил 44-летнего педофила на 15 лет в исправительную колонию строгого режима. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина надругался над тремя детьми, которым не исполнилось и 12 лет. Причем до этого преступник проблем с законом не имел.

— Летом 2019 года мужчина совершил действия сексуального характера в отношении трех детей, воспользовавшись их беспомощностью. 17 декабря суд вынес обвинительный приговор, — сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

Сибиряку назначили суровое наказание — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную сил пока что не вступил.

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