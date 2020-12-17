В Новосибирске от коронавируса за сутки скончались еще 7 пациентов: самой старшей было 92 года

За сутки в регионе скончалось 7 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня в четверг, 17 декабря, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончалось еще семь человек.

— Врачи не смогли спасти шесть мужчин в возрасте 51 год, 58 лет, 59 лет, 81 год, 82 года, 84 года и женщина в возрасте 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 860 человек, — сообщили в оперштабе.

Победить вирус, как правило, сложнее всего пожилым пациентам. Медики делают все возможное, чтобы не допустить летальных исходов, но, увы, уже третий день подряд в регионе умирает по 7 человек.

В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии находятся 134 пациента. На ИВЛ — 40 сибиряков.

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