Дети были в ужасе: сибиряк задушил утку на глазах у двух малышей

В пылу ссоры мужчина убил невинное животное. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Татарском районе вынесли приговор мужчине, который голыми руками задушил утку на глазах у малышей. Так он захотел отомстить женщине, с которой поссорился. За убийство невинного животного сибиряк вскоре попал на скамью подсудимых.

— 22 августа мужчина, поймав домашнюю утку, принадлежащую женщине, с которой был в ссоре, задушил птицу. Он сделал это, зная, что за ним наблюдают двое маленьких детей и что это может нанести им моральную травму, — сообщили в пресс-службе Татарского районного суда.

Суд назначил сибиряку 8 месяцев исправительных работ. 10% от его зарплаты будут перечисляться в доход государства. Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru