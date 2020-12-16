Открытие фудкортов и кинотеатров в Новосибирске с 16 декабря 2020 года: публикуем документ и разбираемся, как они будут работать

Фудкорты вновь начали работу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Открытие фудкортов и кинотеатров в Новосибирске с 16 декабря 2020 года - новость, которую ждали многие горожане. Напомним, запрет на работу действовал с 16 ноября, но теперь ограницения немного ослабили. Постановление губернатора было опубликовано на сайте правительства Новосибирской области: согласно документу, в регионе разрешается работа театров, кинотеатров, фестивалей и концертных площадок.

— Допускаются зрители в количестве не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — сказано в документе.

Фрагмент постановления губернатора от 15 декабря. Фото: с сайта правительства Новосибирской области

Кроме того, регулируется работа фудкортов и кинотеатров в торговых центрах Новосибирска. Власти требуют расставить столики подальше и не создавать очередей в зоне выдачи заказов.

— Обеспечить работу с размещением столов и соблюдением дистанции не менее 2 метров, с условием присуствия одного посетителя на 4 квадратных метра. В общем зале обслуживания допускается не более 50 человек, — постановил губернатор региона Андрей Травников.

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