Девушка более 21 года прожила без документов, даже не зная родственников Фото: Александр ГЛУЗ

Иркутские полицейские помогли девушке-маугли найти родственников в Новосибирской области. Сама история началась в ноябре 2019 года: как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, именно полицейские задержали на вокзале девушку по подозрению в мошенничестве.

После проверки выяснилось, что у нее не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Да и свой возраст она точно не могла назвать: говорила, что ей от 21 года до 27 лет. Чтобы продолжить расследование, полмцейским пришлось восстановить левушке-мацгли документы.

— Женщина родилась в цыганской семье в городе Барабинске, родв проходили не в больнице. Как долго она жила в Новоисбирской области, не знает, так как никогда не посещала школу и не умела считать, — сообщили в полиции.

Судмэдэксперты назначили медицинскую комиссию и с помощью стоматолога и снимков рентгена смогли установить возраст обвиняемой и предполагаемую дату рождения. Свердловский районный суд Иркутска восстановил свидетельство о рождении и паспорт девушки-маугли.

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