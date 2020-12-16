Такое бывает раз в 800 лет: астролог объяснила, как повлияет сближение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года на людей

Сближение планет повлияет на судьбу, уверены астрологи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впервые за 800 лет новосибирцы увидят редкое астрономическое явление — сближение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года именно в таком положении, чтобы его можно было наблюдать с Земли. Астрологи считают такое событие уникальным — впервые за 168 лет произойдет смена стихии планет с земной на воздушную.Предстоящее сближение 21 декабря 2020 года произойдет в 1 градусе знака Водолея.

— Телец в мировой астрологии отвечает за финансовую систему. Что же случилось с ней за прошедшие 20 лет? Кардинальные изменения системы коммуникаций и средств связи, безналичные платежи. Смена стихии ведет к изменениях во всех областях жизни, в данном случае — акцент смещается с материальных тем на информационные. Заметили — даже войны у нас теперь информационные?! Кроме этого Водолей отвечает за науку, воздухоплавание, революции, свободу, астрологию и Россию, — сообщила новосибирский астролог Елена Альмах.

Вот что это принесет различным знакам зодиака:

Овен — вы можете сбиться с пути, потворствуя своим желаниям, если будете позволять своим чувствам будоражить свою душу.

Телец — в вас может проснуться способность исцелять. Брак будет счастливым, возможно и не один.

Близнецы — вас будет влечь к таинственному. Будьте аккуратны — существует опасность попадания под влияние, внушение. Развивайте способности к наукам.

Рак — старайтесь прислушиваться к мнению других. Застой или спокойная жизнь — выбирать вам!

Лев — сложная жизнь, которая будет проходить отнюдь не в тишине и покое. Вам будет дана власть, связанная с земными знаниями.

Дева — чтобы реализовать свои огромные амбиции, найдите хорошего покровителя.

Весы — ваш основной интерес состоит в образовании и просвещении других. Вас может погубить только авантюризм.

Скорпион — учитесь ждать, сидеть в засаде. Ваша крайняя целеустремленность — это ваша большая сила.

Стрелец — успех обдуманных планов. Первые 7 лет ваш путь будет вымощен трудностями.

Козерог — вы можете развить свою способность к литературе. Вероятна частая смена работы. Старайтесь не жить прошлым.

Водолей — вы очень умный человек, но крайне нерешительный и сомневающийся. Сложностями выбора вы можете загнать себя в угол.

Рыбы — вы всюду найдете путь к достижению своих устремлений. Можете реализоваться в сложных и опасных профессиях.

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