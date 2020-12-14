«Не вышел на работу»: в Новосибирске после разговора с сестрой пропал 39-летний мужчина

Родные ищут мужчину, пропавшего 7 декабря. Фото: «Лиза Алерт»

В понедельник, 14 декабря, в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропал 39-летний Евгений Медведев. С 7 декабря родные не знают, где он находится.

— Накануне пропажи, вечером, у него был серьезный разговор с сестрой по телефону. После этого утром он не вышел на работу, дома его тоже нет, — рассказали КП-Новосибирск в «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Новосибирец предположительно был одет в черную куртку с капюшоном, серую шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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