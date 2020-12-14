Назначен новый руководитель аппарата Общественной палаты Новосибирской области

Оксана Анатольевна Марченко.

Согласно распоряжению № 562-рп от 08.12.2020 правительства Новосибирской области на должность руководителя аппарата назначена Оксана Анатольевна Марченко.

Оксана Марченко настроена на активную и плодотворную работу совместно с членами и экспертами Общественной палаты. Как рассказала Оксана Анатольевна, перед Общественной палатой Новосибирской области стоит много задач, которые требуют решения в совместной работе с экспертным сообществом и бизнесом: улучшение качества жизни граждан, дальнейшее развитие гражданского общества, а также развитие некоммерческих организаций.

Биографическая справка

Оксана Анатольевна Марченко в 1991 году окончила Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «планирование промышленности». С 1996 года занимала руководящие должности в различных коммерческих компаниях. Наравне с трудовой деятельностью всегда вела активную общественную работу. В 2005 году это позволило ей стать депутатом Законодательного собрания Новосибирской области четвертого и шестого созывов.

В 2015 году Оксана Анатольевна была назначена на должность заместителя председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, входила в состав комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по наказам избирателей, являлась также председателем счетной комиссии Законодательного собрания Новосибирской области.

Депутат Оксана Марченко активно сотрудничала со всеми структурами власти и общественными объединениями, тесно взаимодействовала с уполномоченным по правам человека в Новосибирской области и уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области.

Много лет подряд Оксана Анатольевна занимается благотворительностью, помогает разным категориям граждан.

За многолетний труд и активную общественную позицию была награждена почетными грамотами различных структур государственной власти.