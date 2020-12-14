«Им нужны мясо и гречка»: зоозащитники просят помочь собакам из сгоревшего приюта «Верность» в Новосибирске

Приюту нужна помощь. Фото: фонд защиты животных «Верность»/Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Новосибирские активисты просят всех неравнодушных помочь собакам из приюта «Верность», который сгорел 13 декабря. Уже много людей прислали животным много сухого корма, но нужны еще мясо и крупы, а также посуда.

— Нужны обрезь, мясо, птица, гречка, из посуды — чашки и миски. Также очень нужна техника для разбора завалов. Сгорела кухня, где хранилась еда, сгорели вольеры, сгорела печь типа полевои кухни, где мы готовили каши, — написали зоозащитники на официальной странице в соцсетях.

Кроме этого необходимы деньги на восстановление здания приюта.

Напомним, в приюте было 180 собак, но удалось спасти только 32. 6 собак погибли в огне, остальные разбежались по улицам. Если вы хотите помочь погорельцам, просьба обращаться по телефону +7 (983) 123-87-35 (Оксана).

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